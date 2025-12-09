Francia arrivano le targhe rosa | serviranno a smascherare chi bara con l’immatricolazione
Dal 1° gennaio 2026 la Francia introdurrà una novità unica nel panorama europeo: le targhe di immatricolazione provvisoria diventeranno rosa. Non si tratta di una scelta estetica o di un vezzo burocratico, ma di una strategia precisa per combattere gli abusi legati alle immatricolazioni temporanee e rendere i controlli stradali più efficaci. Il colore rosa, volutamente acceso e immediatamente riconoscibile anche a distanza, permetterà agli agenti di identificare a colpo d’occhio i veicoli con certificato temporaneo. Le nuove targhe, caratterizzate da scritte nere su sfondo rosa e con la data di scadenza ben visibile, rappresentano una risposta concreta a un problema che negli ultimi anni ha registrato un incremento preoccupante: l’utilizzo improprio delle immatricolazioni provvisorie per circolare senza completare le procedure standard e, in alcuni casi, senza adeguata copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it
