Franchi Funaro svela il cronoprogramma | Primo lotto pronto nel 2027 stadio finito per il 2029 FOTO
Si è svolta questa mattina la conferenza stampa della sindaca di Firenze, Sara Funaro, dedicata all’aggiornamento sullo stato dei lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Un incontro atteso, nel quale l’amministrazione ha illustrato il nuovo cronoprogramma dell’intervento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Stadio Franchi, sindaca Funaro: “I lavori finiranno nel 2029. Ma ci sono ritardi: la Fiesole non sarà pronta per il centenario viola”
Stadio Franchi: Funaro ha presentato i progetti all’Uefa. Per ottenere sostegno in vista di Euro 2032
Stadio Franchi, primo incontro positivo tra Funaro e Uefa per la candidatura a Euro 2032
La sindaca di Firenze Sara #Funaro parla dei lavori dello stadio #Franchi Vai su X
'La cifra complessiva del progetto Franchi, la speranza Euro 2032 e i contatti con la Fiorentina'. Parla la sindaca Funaro - facebook.com Vai su Facebook
Stadio ''Franchi'', primo lotto lavori completato a fine aprile 2027 - Sullo stadio Artemio Franchi, su cui è in corso il lavoro di restyling, "i costi complessivi sono sui 265 milioni, tra primo e secondo lotto" e dunque mancano circa 60 milioni per poter completare l'o ... Lo riporta rainews.it
