Francesco un ragazzo dolcissimo Ornella Muti | la sua autobiografia

Ornella Muti, icona del cinema italiano, ha deciso di condividere la propria vita attraverso l'autobiografia

Anche Ornella Muti ha ceduto all’idea di raccontarsi attraverso una autobiografia. Da pochi giorni è in libreria Questa non è Ornella Muti (collana Orizzonti, edizioni La nave di Teseo) in cui una delle ultime vere dive del cinema italiano si racconta in totale sincerità. Aneddoto dopo aneddoto, ricordi su ricordi Francesca Rivelli, questo il suo vero nome, passa in rassegna più di cinquanta anni di carriera, non risparmiando neppure alcune frecciatine nei confronti di alcuni celebri colleghi. Ma le parole più belle e affettuose, Ornella le riserva a Francesco Nuti con cui girò due film di successo- "Sai chi era dolce? – scrive l’attrice nelle ultime pagine del libro –, Francesco Nuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it