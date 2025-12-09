Francesco Facchinetti ad Atreju | Meloni sa fare politica a sinistra invece coltivano odio Sono qui per darle una mano
“Prima di tutto sono qua da uomo libero. Sui social mi hanno insultato, poi ho capito che era partita la comunicazione di questa ospitata. Purtroppo dall’altra parta sanno solo coltivare l’odio, l’invidia”. Lo ha detto Francesco Facchinetti dal palco di Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia, a Roma. “In 30 anni non hanno fatto nulla, Giorgia invece fortunatamente ha fatto politica. Lei sa farsi capire in inglese, sa quello che fa”. Poi ha aggiunto: “Non sono qui per endorsare nessuno, voglio solo dare il mio supporto a Giorgia” Meloni. L'articolo Francesco Facchinetti ad Atreju: “Meloni sa fare politica, a sinistra invece coltivano odio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Stasera ad Atreju 2025, prima al confronto tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, poi al panel con l’amico Sen. Roberto Menia, Alessandro Iovino, autore del libro “Giorgia. Onorare le radici, pensare il domani”, Francesco Facchinetti e il maestro Michele Pl Vai su X
Facchinetti ad Atreju: Non sono qui per endorsare nessuno, voglio solo dare mio supporto a Giorgia - In 30 anni non hanno fatto nulla, Giorgia invece ha fatto politica. Riporta ilgiornale.it
