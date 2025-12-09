Francesca Cipriani e lo scontro con Genny Urtis | Io tirchia? Lei scappa in bagno quando arriva il conto

Botta e risposta tra Francesca Cipriani e Gennry Urtis nello studio di Storie di Donne al Bivio. La showgirl ha replicato alle accuse della chirurga, che sosteneva lei fosse tirchia e non pagasse nessun trattamento estetico: "Quando arriva il conto a ristorante lei si dilegua e scappa in bagno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Genny Urtis a Belve: “Ho litigato con Diletta Leotta. Francesca Cipriani? Braccino corto”

Francesca Cipriani risponde a Urtis dopo Belve: “Ho sempre pagato i trattamenti. Io braccino corto? Il contrario”

“Braccino corto? Sono una spendacciona! La mia amica è impazzita, ho sempre pagato i suoi trattamenti estetici”: Francesca Cipriani risponde a Genny Urtis

Francesca Cipriani e Genny Urtis, lo scontro super trash a Storie al Bivio: “Quando c’è da pagare scappa!” - Ospite da Francesca Fagnani a Belve Genny Urtis non le aveva certo mandate a dire a Francesca Cipriani. Riporta isaechia.it