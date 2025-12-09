Francesca Cipriani e lo scontro con Genny Urtis | Io tirchia? Lei scappa in bagno quando arriva il conto
Botta e risposta tra Francesca Cipriani e Gennry Urtis nello studio di Storie di Donne al Bivio. La showgirl ha replicato alle accuse della chirurga, che sosteneva lei fosse tirchia e non pagasse nessun trattamento estetico: "Quando arriva il conto a ristorante lei si dilegua e scappa in bagno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Genny Urtis a Belve: “Ho litigato con Diletta Leotta. Francesca Cipriani? Braccino corto”
Francesca Cipriani risponde a Urtis dopo Belve: “Ho sempre pagato i trattamenti. Io braccino corto? Il contrario”
“Braccino corto? Sono una spendacciona! La mia amica è impazzita, ho sempre pagato i suoi trattamenti estetici”: Francesca Cipriani risponde a Genny Urtis
Francesca Cipriani si racconta: “La gravidanza? È solo rimandata” “Storie al bivio Weekend” alle 15.30 su Rai2, tutti i sabati - facebook.com Vai su Facebook
"Francesca Franci" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Francesca Cipriani e Genny Urtis, lo scontro super trash a Storie al Bivio: “Quando c’è da pagare scappa!” - Ospite da Francesca Fagnani a Belve Genny Urtis non le aveva certo mandate a dire a Francesca Cipriani. Riporta isaechia.it
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com