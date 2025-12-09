Francesca Carrara accusata di essere una cattiva madre con Simone | Sono stata male volevo lasciare il GF
Durante il Grande Fratello, Francesca Carrara si è trovata sotto accusa da parte dei concorrenti, che l'hanno giudicata come cattiva madre a causa delle parole di suo figlio Simone. In un momento di difficoltà, ha rivelato di aver attraversato un periodo difficile, arrivando persino a voler abbandonare il programma.
Al Grande Fratello, Francesca Carrara si è sentita giudicata come madre, perché alcuni concorrenti l'hanno ritenuta responsabile delle frasi inaccettabili pronunciate dal figlio Simone. Omer Elomari: "L'hai cresciuto tu, mica io". 🔗 Leggi su Fanpage.it
«I due meno votati dovranno lasciare la Casa. » Questa sera su Canale 5 torna il Grande Fratello, con una puntata che si preannuncia movimentata: quattro concorrenti sono in bilico e il televoto deciderà chi dovrà uscire tra Rasha Younes, Francesca Carrara, - facebook.com Vai su Facebook
