Francesca Carrara accusata di essere una cattiva madre con Simone | Sono stata male volevo lasciare il GF

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Grande Fratello, Francesca Carrara si è trovata sotto accusa da parte dei concorrenti, che l'hanno giudicata come cattiva madre a causa delle parole di suo figlio Simone. In un momento di difficoltà, ha rivelato di aver attraversato un periodo difficile, arrivando persino a voler abbandonare il programma.

Al Grande Fratello, Francesca Carrara si è sentita giudicata come madre, perché alcuni concorrenti l'hanno ritenuta responsabile delle frasi inaccettabili pronunciate dal figlio Simone. Omer Elomari: "L'hai cresciuto tu, mica io". 🔗 Leggi su Fanpage.it

