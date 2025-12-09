Francesca Albanese l’ombra di Hamas e l’imbarazzo dell’ONU

Lidentita.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Albanese, coinvolta in polemiche per la sua partecipazione a summit con rappresentanti di Hamas, si trova al centro di un acceso dibattito internazionale. Il centrodestra chiede le sue dimissioni, sottolineando come tale partecipazione metta in discussione il ruolo e la credibilità dell’ONU. Un caso che mette in luce le tensioni tra diplomazia e politicizzazione delle istituzioni globali.

Il centrodestra chiede le dimissioni: “Non può rappresentare l’ONU se partecipa a summit con i terroristi” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

francesca albanese l8217ombra di hamas e l8217imbarazzo dell8217onu

© Lidentita.it - Francesca Albanese, l’ombra di Hamas e l’imbarazzo dell’ONU

Scopri altri approfondimenti

francesca albanese l8217ombra hamasForza Italia, Lega e FdI: "La pro-Pal Albanese imbarazzante. Lasci l'Onu" - "Francesca Albanese deve essere immediatamente rimossa dal ruolo di Rapporteur speciale delle Nazioni Unite. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese L8217ombra Hamas