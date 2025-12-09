Forza Italia Sannio accoglie un nuovo giovane volto | entra Gianluca Iannotta
Nuovo ingresso nel panorama politico locale: Gianluca Iannotta, giovane imprenditore di Sant’Agata de’ Goti, entra ufficialmente a far parte di Forza Italia. “Mi riconosco nei valori del liberalismo democratico che Forza Italia rappresenta e desidero contribuire a questo percorso politico. La figura di Silvio Berlusconi, con la sua visione riformista e la capacità di innovazione, è per me un punto di riferimento culturale e ideale”, ha dichiarato Iannotta. Soddisfatto il segretario azzurro di Sant’Agata de’ Goti, Antonio Parlati, che ha evidenziato anche il ruolo del deputato Francesco Maria Rubano nel favorire l’adesione di nuove energie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
L’Italia si tinge di verde per la Sla: più forza ai diritti di tutti
Nuova giunta della Regione Marche: spunta Consoli per Forza Italia, Pasqui verso la guida del Consiglio
“Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia”, scoppia la polemica. La vedova attacca Tajani: “Lucio è di tutti”
IL PIU' GIOVANE AL FERRO FINI / Leghista fin da ragazzo, ora in Forza Italia: «Sono liberale e federalista, non mi riconoscevo più in Salvini e Vannacci». Insieme a Matteo Pressi affiancherà il consigliere anziano Riccardo Szumski nel presiedere la prima sed - facebook.com Vai su Facebook
Forza 4: il podcast di Forza Italia ? In questo spazio parleremo dei valori che ci guidano, delle nostre proposte per migliorare l’Italia, della nostra incredibile storia. Vai su X
Forza Italia celebra l’elezione di Errico nel Sannio: “Una vittoria di squadra, un punto di ripartenza” - Grande partecipazione di amministratori e dirigenti azzurri alla festa elettorale di Forza Italia, che ha visto riuniti il deputato e segretario provinciale Francesco Maria Rubano, il segretario regio ... Riporta ntr24.tv
