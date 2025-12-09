Forza Italia Sannio accoglie un nuovo giovane volto | entra Gianluca Iannotta

Nuovo ingresso nel panorama politico locale: Gianluca Iannotta, giovane imprenditore di Sant’Agata de’ Goti, entra ufficialmente a far parte di Forza Italia. “Mi riconosco nei valori del liberalismo democratico che Forza Italia rappresenta e desidero contribuire a questo percorso politico. La figura di Silvio Berlusconi, con la sua visione riformista e la capacità di innovazione, è per me un punto di riferimento culturale e ideale”, ha dichiarato Iannotta. Soddisfatto il segretario azzurro di Sant’Agata de’ Goti, Antonio Parlati, che ha evidenziato anche il ruolo del deputato Francesco Maria Rubano nel favorire l’adesione di nuove energie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

