fortezza di sarzanello in mostra il modellino

È stato donato alla Fortezza di Sarzanello un dettagliato modellino artigianale del maniero, realizzato da Giuliano Giannoni. L'opera rappresenta un prezioso esempio di craftsmanship e arricchisce l'esposizione, offrendo ai visitatori una visione accurata e affascinante della storia e dell'architettura della fortezza.

SARZANA Un prezioso modellino artigianale del maniero è stato donato ala Fortezza di Sarzanello da Giuliano Giannoni, l’artigiano che lo ha realizzato. Il modellino, frutto di tre mesi di lavoro, è stato plasmato in polistirene, legno e vernici acriliche. Attraverso tecniche di intaglio e un accurato processo artigianale, Giannoni ha seguito tutte le fasi di costruzione tipiche delle opere in miniatura: dallo sviluppo del progetto su piano alle misurazioni dettagliate, dalla preparazione e taglio dei pezzi all’intaglio, fino all’assemblaggio e alla verniciatura finale. "È stato un progetto molto impegnativo dal punto di vista strutturale e delle proporzioni", racconta l’artigiano, che si dice "fiero dell’insieme dei particolari" che rendono la riproduzione così fedele e suggestiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it