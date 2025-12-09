Forte dei Marmi raid di ladri nelle case Tra le vittime una nota dottoressa | Mi sono sentita violata

Forte dei Marmi è stata teatro di due furti in abitazione in sole 24 ore, lasciando le vittime sotto shock. Tra loro, la nota dottoressa Angela Fontana, che ha denunciato di essersi sentita profondamente violata dall’accaduto. Gli episodi si sono verificati domenica pomeriggio in via Francesco Carrara, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Forte dei Marmi, 9 dicembre 2025 – Due furti in abitazione in appena 24 ore. Una delle vittime è la dottoressa Angela Fontana, noto medico di famiglia, a cui i ladri hanno ripulito i due appartamenti (al piano terra e al primo) in via Francesco Carrara domenica pomeriggio. Portando via i gioielli di famiglia, contanti, l’argenteria contenuta nella cassaforte e pure un pacco regalo e un Rolex falso del marito. “ Mi sono sentita violata – commenta con rabbia – è la prima volta che mi accade una cosa del genere”. I malviventi sono entrati da una strada privata retrostante che ha consentito di raggiungere l’ingresso del piano terra, poi sono saltati sul balcone e con un calcio hanno scardinato la porta finestra dell’altro appartamento di famiglia posto al piano superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it