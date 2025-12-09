Fornelli accesi per Santa Lucia | tre idee golose per il momento più magico dell’anno
Dai biscotti alle barrette, la guida semplice e veloce per accogliere la Santa più amata dai bergamaschi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Mussomeli, Domenica 7 dicembre 2025 Fornelli accesi per la SAGRA DELLA "GUASTEDDRA" e Mercatini di Natale con gruppi folcloristici e musicali; balli, canti, e trenini dei bambini: PRONTI e .......VIA! La "Guasteddra" nel segno della tradizione". - facebook.com Vai su Facebook
Fornelli accesi per Santa Lucia: tre idee golose per il momento più magico dell’anno - Iniziamo con un classico della festa, in una versione semplice e golosa che si prepara in pochi passaggi e con una sola ciotola. ecodibergamo.it scrive