Formula Servizi al top Giudicata dagli stessi dipendenti | è una delle prime 150 in Italia

Formula Servizi si conferma tra le eccellenze italiane, entrando nelle prime 150 aziende del paese secondo la valutazione diretta dei propri dipendenti. Un riconoscimento che testimonia l’attenzione dell’azienda verso il benessere e la soddisfazione del personale, consolidando la sua reputazione come una delle realtà più apprezzate nel panorama nazionale.

Importante riconoscimento per Formula Servizi, storica cooperativa forlivese attiva su tutto il territorio nazionale: è entrata infatti tra le prime 150 migliori aziende italiane per cui lavorare, secondo l’opinione degli stessi dipendenti. A rivelarlo è l’indagine ’Italy’s Best Employers’ condotta dalla società specializzata Statista, leader nella raccolta ed elaborazione dati. Formula Servizi si attesta al 134° posto, con un punteggio di 7,91 su 10, nella classifica nazionale che raccoglie ed elabora grandi quantità di dati forniti in modo spontaneo e anonimo dai dipendenti. Il questionario, che ha ricevuto oltre 300mila risposte da parte dei lavoratori, punta a mettere in luce aspetti del clima che si vive in ufficio, nei laboratori di ricerca o negli impianti di produzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Formula Servizi al top. Giudicata dagli stessi dipendenti: è una delle prime 150 in Italia

