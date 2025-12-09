Formula 1 dal 2026 grazie a Gazzetta sarà possibile vivere l' esperienza che tutti sognano
Dalla prossima stagione di Formula 1 sarà possibile assistere dal vivo ai 24 gran premi in calendario con i pacchetti esperienziali in esclusiva di Allsport, azienda leader nel settore del ticketing per eventi sportivi, che ha stretto una partnership con La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
