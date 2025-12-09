Formolo e lo strano infortunio | 6 settimane di stop a causa di una tazza di tè

Durante una semplice pausa in allenamento, Davide Formolo ha subito un inaspettato infortunio causato da una tazza di tè, che lo costringerà a fermarsi per sei settimane. Un episodio insolito nel mondo del ciclismo, dove gli infortuni sono comuni, ma raramente derivano da un gesto quotidiano come quello.

Roma, 9 dicembre 2025 - Gli infortuni nel mondo del ciclismo sono all'ordine del giorno anche quando la stagione è ferma e c'è spazio solo per gli allenamenti, ma raramente, per non dire mai, capita di doversi fermare (e neanche per poco tempo) a causa di una tazza di tè: lo sfortunato protagonista è Davide Formolo. L'infortunio e come sta il corridore. Il corridore della Movistar Team, con cui è legato fino al termine del 2026, si è ferito l'alluce a causa di una tazza di tè caduta terra: quello che sembrava un banale incidente domestico, a causa dell'impossibilità del corridore veneto di muovere il piede, è diventato quasi uno psicodramma che lo terrà fermo per almeno 6 settimane proprio nel momento in cui la preparazione fisica per la prossima stagione sta entrando nel vivo.

