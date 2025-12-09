Formazioni ufficiali Inter Liverpool Youth League le scelte di Carbone per la sfida decisiva contro gli inglesi
Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Liverpool Youth League: Carbone si affida al 4-3-3, Reds con Figueroa terminale offensivo. L’Inter Under 20 scende in campo contro il Liverpool Under 20 nell’ultimo turno della fase campionato di UEFA Youth League, in una sfida che vale l’accesso ai sedicesimi di finale. Il match va in scena questo pomeriggio al centro sportivo nerazzurro di Milano, con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00. Il tecnico Benito Carbone, allenatore dell’Inter Primavera, conferma il suo 4-3-3 equilibrato, puntando su una linea difensiva compatta e su un tridente offensivo rapido e tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com
Los Angeles FC-Atlanta United FC (lunedì 06 ottobre 2025 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Los Angeles FC-Toronto FC (giovedì 09 ottobre 2025 ore 04:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Standard Liegi-Anversa (venerdì 17 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Le formazioni ufficiali di Torino-Milan ? mdst.it/4rPhWyA #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#Torino- #Milan, le formazioni ufficiali Vai su X
Inter-Liverpool: dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Champions League 2025/2026 - A San Siro Inter e Liverpool illumina la sesta giornata della fase a girone unico di Champions League: le scelte di Chivu e Slot e come seguire il match in tv. Lo riporta sport.virgilio.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it