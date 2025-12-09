Formazioni ufficiali Inter Liverpool le scelte di Chivu e Slot | la decisione finale su Akanji

Le formazioni ufficiali di Inter e Liverpool sono state annunciate, con le scelte di Chivu e Slot che determinano le linee guida delle rispettive squadre. In particolare, si fa attenzione alla decisione finale su Akanji, elemento chiave nella strategia delle due compagini in vista di questa importante sfida.

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Inter e Liverpool per la sfida di stasera a San Siro, valevole per la 6^ giornata della League Phase della Champions League. Il dubbio principale tra i nerazzurri riguardava la presenza o meno tra i titolari di Manuel Akanji, il quale ieri non aveva preso parte all'allenamento di rifinitura alla vigilia per via di una leggera sindrome influenzale. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

