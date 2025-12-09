Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea le scelte dei due tecnici per il match di Champions League
Le formazioni ufficiali di Atalanta e Chelsea per la partita di Champions League, valida per la sesta giornata della fase a gironi, sono state annunciate. I due allenatori hanno scelto i loro schieramenti per questa importante sfida in programma alle 21, con Palladino alla guida dell’Atalanta nel suo debutto casalingo europeo.
Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per la sesta giornata di League Phase di Champions League in campo alle 21! Dopo il successo all’esordio europeo sulla panchina dell’Atalanta, con il 3-0 sull’Eintracht Francoforte in Germania, Raffaele Palladino fa il suo debutto casalingo in Europa nel match della sesta giornata della League Phase . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Los Angeles FC-Atlanta United FC (lunedì 06 ottobre 2025 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Los Angeles FC-Toronto FC (giovedì 09 ottobre 2025 ore 04:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Standard Liegi-Anversa (venerdì 17 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici
[ #Primavera] Le formazioni ufficiali di #InterLiverpool Vai su X
Le formazioni ufficiali di Torino-Milan ? mdst.it/4rPhWyA #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Chelsea, le formazioni ufficiali: sorpresa Bernasconi, Kolasinac titolare - Palladino lancia il classe 2003, uomo di Champions, e lascia a riposo Hien in difesa e Zappacosta in fascia. Si legge su bergamonews.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Belve Crime salta il 9 dicembre: il mistero sugli ospiti e quando torna la Fagnani cinemaserietv.it
Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro» internews24.com
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati digital-news.it
LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: a breve in campo le squadre oasport.it
Soldato britannico morto in Ucraina: non era al fronte, ma impegnato in operazioni di addestramento ildifforme.it