Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea le scelte dei due tecnici per il match di Champions League

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Chelsea per la partita di Champions League, valida per la sesta giornata della fase a gironi, sono state annunciate. I due allenatori hanno scelto i loro schieramenti per questa importante sfida in programma alle 21, con Palladino alla guida dell’Atalanta nel suo debutto casalingo europeo.

Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per la sesta giornata di League Phase di Champions League in campo alle 21! Dopo il successo all'esordio europeo sulla panchina dell'Atalanta, con il 3-0 sull'Eintracht Francoforte in Germania, Raffaele Palladino fa il suo debutto casalingo in Europa nel match della sesta giornata della League Phase .

Atalanta-Chelsea, le formazioni ufficiali: sorpresa Bernasconi, Kolasinac titolare - Palladino lancia il classe 2003, uomo di Champions, e lascia a riposo Hien in difesa e Zappacosta in fascia. Si legge su bergamonews.it