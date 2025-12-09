Forlì piazza il colpo sotto canestro | arriva DeShawn Stephens esperienza internazionale per l' Unieuro

Forlitoday.it | 9 dic 2025

La Pallacanestro 2.015 Forlì mette a segno un nuovo rinforzo di peso per il reparto lunghi. La società biancorossa ha infatti ufficializzato l’accordo con DeShawn Stephens, alacentro statunitense di 203 centimetri, nato a Los Angeles il 9 ottobre 1989, giocatore dalla carriera ricca di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

