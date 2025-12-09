Forlì niente exploit | quarto ko in cinque gare La baby difesa non regge l’urto dell’Ascoli
Forlì subisce una difficile battuta d'arresto, incassando la quarta sconfitta in cinque gare. La giovane difesa non riesce a contenere l’attacco dell’Ascoli, che si impone con un netto 3-0. Partita caratterizzata da cambi e sostituzioni, riflettendo le difficoltà della formazione ospite nel trovare stabilità e risultati positivi.
ASCOLI 3 FORLÌ 0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Rizzo, Curado, Guiebre (28' st Milanese); Damiani (28' st Pagliai), Corradini; Ovszach (4' st Silipo), Rizzo Pinna, D'Uffizi (34' st Palazzino); Gori (34' st Ndoj). A disp.: Barosi, Brzan, Zagari, Cozzoli, Menna, Bando. All. Tomei. FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, Graziani (9' st Coveri), Cavallini (9' st Spinelli); Franzolini (20' st Ripani), Menarini (34' st Giovannini), De Risio; Macrì, Petrelli (20' st Manuzzi), Farinelli. A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Berti, Valentini, Monaco, S. Saporetti, Scorza. All. Miramari. Arbitro: Angelillo di Nola.