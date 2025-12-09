Forlani l' uomo diviso tra Fanfani e Moro

A 100 anni dalla nascita e a meno di 2 e mezzo dalla morte ricordo di Arnaldo Forlani il giorno in cui nacque la nostra amicizia. Una mattina alla Camera, al suo secondo anno del primo mandato di segretario della Dc, conferitogli dal Consiglio Nazionale nel 1969 come delfino di Amintore Fanfani. Avevo appena scritto di lui sul Momento sera di Roma che aveva certamente Fanfani nel cuore ma nella testa Aldo Moro, l'altro "cavallo di razza "della Dc, come li chiamava entrambi Carlo Donat-Cattin imponendoli alla letteratura dello scudo crociato. Quel cuore con Fanfani e la testa con Moro gli era piaciuto.

Oggi ricorrono i 100 anni dalla nascita di Arnaldo Forlani. Pesaro ricorda uno dei suoi cittadini più illustri intitolandogli l’Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale, in coerenza con la volontà unanime del Consiglio, e con l’apposizione della targa comme - facebook.com Vai su Facebook

