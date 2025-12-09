ford renault nuova partnership in europa per le auto elettriche

Renault e Ford insieme per un nuovo capitolo dell’ automotive in Europa. L’azienda francese e la casa statunitense hanno infatti annunciato una partnership strategica nelle auto e nei veicoli commerciali fondata sulla condivisione delle piattaforme e delle capacità produttive e su un obiettivo comune: rendere l’elettrico più accessibile e competitivo in un mercato in rapida espansione. Jim Farley, Ceo di Ford, ha parlato di «un traguardo importante per un business altamente efficiente e orientato al futuro», mentre il suo omologo francese, François Provost, ha ribadito come la storica collaborazione testimoni «la solidità della competenza in materia» e permetta a entrambe le parti di essere sempre più «competitive e reattive in un settore in continuo cambiamento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

