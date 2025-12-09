Ford e Renault uniscono le forze svolta strategica per la mobilità elettrica E non solo

Ford e Renault si alleano in Europa in nome dell’ auto elettrica (e non solo): la partnership è “volta ad ampliare l’offerta di veicoli elettrici Ford per i clienti europei” ed è anche destinata a rafforzare “la competitività di entrambe le aziende in un panorama automobilistico europeo in rapida evoluzione”. Il costruttore americano punta a progettare due veicoli a batteria che saranno assemblati da Renault e basati su piattaforma francese a partire dal 2028, presso il polo industriale di Douai, nel nord della Francia, dove nasce la nuova R5 elettrica (la cui architettura è sfruttata pure dalla Nissan Micra). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

