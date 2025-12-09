Ford e Renault siglano partnership strategica per l’auto elettrica

L’americana Ford ha siglato una partnership strategica con Renault. L’intesa segna un punto di svolta per la competitività dei due costruttori nel mercato europeo e prevede lo sviluppo di due nuovi modelli elettrici Ford, prodotti in Francia e basati sulla piattaforma Ampere di Renault. L’arrivo è previsto nelle concessionarie nel 2028. Le due società hanno spiegato che i veicoli nasceranno dal design Ford ma sfrutteranno la scala industriale e l’ecosistema ElectriCity di Renault, mantenendo una forte identità Ford in termini di guida ed esperienza digitale. Per François Provost, CEO di Renault Group, la “partnership dimostra la solidità del nostro know-how collaborativo e la nostra competitività in Europa”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

