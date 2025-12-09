Forbidden fruit finale stagione 2 | choc per Ender chi tenta di ucciderla e perché?
Sarà un finale di stagione decisamente ricco di colpi di scena quello che attende i fans di Forbidden fruit. Negli ultimi episodi del secondo capitolo infatti, Ender rischierà la vita. Qualcuno tenterà di uccidere l’ex moglie di Halit. Chi compirà un gesto così orribile e perché? Forbidden fruit anticipazioni turche: Ender vittima di un attentato. Proprio negli ultimi episodi Forbidden fruit 2, Ender Çelebi sarà vittima di un attentato. La ex di Halit subirà un’aggressione fuori dalla villa: una figura misteriosa la colpirà con un oggetto contundente, facendola cadere nelle acque del Bosforo priva di sensi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Argomenti simili trattati di recente
Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit ci sarà un vero e proprio giallo intorno a Ender. Curiosi? Ecco le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/forbidden-fruit-3-si-parte-con-un-salto-temporale-ender-e-morta - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit anticipazioni turche: Ender vittima di un attentato - Qualcuno aggredirà Ender nel finale 2° capitolo Forbidden fruit. Scrive superguidatv.it