Sarà un finale di stagione decisamente ricco di colpi di scena quello che attende i fans di Forbidden fruit. Negli ultimi episodi del secondo capitolo infatti, Ender rischierà la vita. Qualcuno tenterà di uccidere l’ex moglie di Halit. Chi compirà un gesto così orribile e perché? Forbidden fruit anticipazioni turche: Ender vittima di un attentato. Proprio negli ultimi episodi Forbidden fruit 2, Ender Çelebi sarà vittima di un attentato. La ex di Halit subirà un’aggressione fuori dalla villa: una figura misteriosa la colpirà con un oggetto contundente, facendola cadere nelle acque del Bosforo priva di sensi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, finale stagione 2: choc per Ender, chi tenta di ucciderla (e perché)?