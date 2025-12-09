Forbidden Fruit anticipazioni drammatiche | chi ha avvelenato il cibo di Yildiz

Lopinionista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Canale 5, Forbidden Fruit: il cibo di Yildiz è avvelenato. Le nuove puntate della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit si tingono di toni sempre più drammatici e avvincenti. La trama si infittisce attorno alla figura di Sahika Ekinci (interpretata da Nesrin Cavadzade), il cui obiettivo principale è eliminare la rivale storica Yildiz Yilmaz (Eda Ece). Le anticipazioni rivelano un tentativo di avvelenamento che aggiunge suspense e tensione alla narrazione. Un intrigo velenoso: il piano di Sahika contro Yildiz. Dopo il suo arrivo a Istanbul, Sahika si dimostra pronta a tutto pur di conquistare il marito Halit Argun. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

