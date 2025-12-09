Forbidden Fruit anticipazioni 10 dicembre | Zeynep confusa sul matrimonio con Dundar
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Tornano anche domani alle 14.10 su Canale 5 i protagonisti di Forbidden Fruit, la soap turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di mercoledì 10 dicembre, troveremo una Zeynep molto combattuta: ha deciso di sposare Dundar, ma ora è presa da mille dubbi. Specie adesso che Alihan ha una nuova fidanzata e, incredibilmente, lui e Dundar sembrano molto amici. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Nelle puntata precedenti Il matrimonio tra Dundar e Zeynep si avvicina, ma entrambe le feste si sono risolte con un guaio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Forbidden Fruit anticipazioni 10 e 11 dicembre 2025: Yildiz scopre la verità sulle sue origini, Ender contro Kaya - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni degli Episodi di Forbidden Fruit in onda il 10 e l'11 dicembre 2025 su Canale 5: Yildiz viene a sapere che sua madre Asuman le ha sempre mentito in merito al suo ... Si legge su msn.com
