Forbidden fruit 2 replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 9 dicembre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz chiede ad Halit il permesso di prendere un regalo alla sorella. L’uomo concede solo qualcosa di semplice, ma Yildiz, provocata da Ender che si presenta in gioielleria, si lascia prendere la mano e spende molto più del previsto.  Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 103 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

