Fondi Pnrr al via i lavori per l’impianto di irrigazione automatica del Parco reale

Sono iniziati alla Reggia di Caserta i lavori PNRR per la realizzazione dell'impianto di irrigazione automatica del Parco reale e per il restauro, recupero e valorizzazione della Via d'Acqua. C'è grande fermento nel Parco reale. L'Istituto del Ministero della Cultura, sito UNESCO, è destinatario del finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rigenerazione dei parchi e dei giardini storici, articolato in quattro componenti progettuali per un importo complessivo di 25 milioni di euro. Tra queste figurano la realizzazione del nuovo sistema di irrigazione e la rigenerazione delle praterie, nonché il restauro e la valorizzazione della Via d'Acqua.

