Fondi Pnrr al via i lavori per l’impianto di irrigazione automatica del Parco reale

Anteprima24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti Sono iniziati alla Reggia di Caserta i lavori PNRR per la realizzazione dell’impianto di irrigazione automatica del Parco reale e per il restauro, recupero e valorizzazione della Via d’Acqua. C’è grande fermento nel Parco reale. L’Istituto del Ministero della Cultura, sito UNESCO, è destinatario del finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rigenerazione dei parchi e dei giardini storici, articolato in quattro componenti progettuali per un importo complessivo di 25 milioni di euro. Tra queste figurano la realizzazione del nuovo sistema di irrigazione e la rigenerazione delle praterie, nonché il restauro e la valorizzazione della Via d’Acqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

fondi pnrr al via i lavori per l8217impianto di irrigazione automatica160del parco reale

© Anteprima24.it - Fondi Pnrr, al via i lavori per l’impianto di irrigazione automatica del Parco reale

Approfondisci con queste news

fondi pnrr via lavoriIl comune rinuncia a 600mila euro del Pnrr e dice addio all'asilo - Dell’asilo resta solo un cantiere, che avrebbe dovuto concludersi entro ... Segnala monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fondi Pnrr Via Lavori