Fondi di suole e scarpe taroccate denunciati due imprenditori
Civitanova, 9 dicembre 2025 – Maxi operazione anticontraffazione nel settore calzaturiero: sono finiti sotto sequestro oltre 51.000 fondi di suole e scarpe che riportavano marchi di note case di moda. Due gli imprenditori sotto la lente delle Fiamme Gialle, entrambi sono stati denunciati. I finanzieri della Compagnia di Civitanova hanno dato esecuzione a un servizio di polizia giudiziaria, elaborato a seguito di attività di intelligence e di analisi di dati di interesse operativo acquisiti nel corso del controllo economico del territorio e emersi dalle interrogazioni alle banche dati in uso alla guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
