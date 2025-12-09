Fondazione Latina 2032 | il Comune seleziona i propri rappresentanti
Il Comune di Latina è pronto ad avviare le procedure per la selezione dei propri rappresentanti all’interno della Fondazione per il Centenario Latina 2032. “Si tratta – ha spiegato la sindaca Matilde Celentano - di un passaggio atteso e già previsto dagli atti dell’amministrazione, che conferma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Fondazione Latina 2032, accreditati i primi 700mila euro. Il sindaco Celentano: “Avati tutta verso ed oltre il Centenario”
Fondazione Latina 2032, accreditati i primi 700mila euro. Il sindaco Celentano: “Avati tutta verso ed oltre il Centenario” ilfaroonline.it/2025/12/08/fon… #news #notizie #cronaca Vai su X
? Avviso pubblico per la designazione di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Latina 2032” - facebook.com Vai su Facebook
Latina 2032, al via le procedure pubbliche per le nomine nella Fondazione - Il Comune di Latina avvia le procedure pubbliche per selezionare i rappresentanti nella Fondazione Latina 2032: due avvisi per CdA e Comitato scientifico, nel segno della trasparenza ... Si legge su latinaquotidiano.it
