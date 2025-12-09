Folorunsho salvo scoppia il caso | serve la prova tv per gli insulti sessisti

Il caso di Folorunsho ha riacceso il dibattito sull'uso dei social e la necessità di prove concrete per sanzionare gli insulti sessisti. Mentre le parole offensive vengono pronunciate in pochi secondi, la difficoltà di dimostrare la colpa alimenta polemiche e dubbi sull’efficacia delle misure di tutela.

Dieci secondi di insulti e frasi irripetibili non saranno punite: ci si riempie la bocca e le maglie di slogan come quello sul rispetto, poi si dimentica tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Folorunsho salvo, scoppia il caso: serve la prova tv per gli insulti sessisti

