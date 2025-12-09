Foligno discussione per il cane degenera in lite | dirigente comunale accoltella un giovane

Ternitoday.it | 9 dic 2025

Un episodio di violenza ha insanguinato il centro storico di Foligno martedì mattina, dove un dirigente del Comune di Foligno ha colpito con una coltellata un giovane folignate. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 11, in via Garibaldi, all’incrocio con via Niccolò Alunno. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

