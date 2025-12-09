Foligno discussione per il cane degenera in lite | dirigente comunale accoltella un giovane
Un episodio di violenza ha insanguinato il centro storico di Foligno martedì mattina, dove un dirigente del Comune di Foligno ha colpito con una coltellata un giovane folignate. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 11, in via Garibaldi, all’incrocio con via Niccolò Alunno. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
ARCHEOARTE AD ASSISI, FOLIGNO E SPELLO: DAI MUNICIPIA ROMANI AI CAPOLAVORI DI GIOTTO - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il saldo Imu: Palermo è la città meno cara d'Italia
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine