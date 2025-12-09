Foligno calcio

A dieci giorni dalla scomparsa di Fabio Luccioli, giornalista e direttore di Radio Gente Umbria, Foligno e il suo club hanno reso omaggio alla memoria del giovane collega, testimoniando affetto e riconoscenza per il suo contributo e la sua passione.

FOLIGNO A dieci giorni dalla prematura scomparsa di Fabio Luccioli, giornalista e direttore di Radio Gente Umbria, la città e il hanno ricordato la figura del giovane collega. Dopo il gigantesco striscione apparso sugli spalti di Prato grazie ai 300 tifosi al seguito dei falchetti, "Fate una bella foto perché questa è storia", riprendendo una frase di Fabio, allo stadio “Blasone“ prima dell’inizio della partita con il San Donato Tavarnelle a ricordare Fabio sono stati il presidente Paolo Zoppi, il ds Filippo Petterini, l’ex centrocampista Filippo Fondi alla presenza del fratello di Fabio, Andrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foligno calcio

Intervista di Alessandro Manni, tecnico del Foligno Calcio alla fine della partita vinta per 3-1 dall'AC Prato. Realizzata da TV PRATO - facebook.com Vai su Facebook

