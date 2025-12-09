Foggia in fondo alle classifiche Renzo Arbore la difende in tv | È una bella città

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per Natale non ce la facciamo, per il prossimo anno, certamente sì". Per l'inaugurazione di Casa Arbore, non manca molto. L'annuncio lo ha dato lo stesso Renzo Arbore nel corso dell'intervista rilasciata a Corrado Augias nella trasmissione ‘La Torre di Babele’, andata in onda ieri sera su La 7. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Qualità della vita: pugliesi quasi tutte sul fondo, Foggia appena prima di Taranto Il Sole 24 Ore

Qualità della vita: pugliesi quasi tutte in fondo, Foggia appena prima di Taranto Il Sole 24 Ore