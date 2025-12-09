FLC CGIL sulle nuove Indicazioni Nazionali | Un ritorno a un modello prescrittivo e ideologico
La FLC CGIL critica duramente le recenti Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, ritenendole un ritorno a un modello prescrittivo e ideologico. La posizione del sindacato si oppone alle scelte del ministro Giuseppe Valditara, evidenziando preoccupazioni sulla direzione pedagogica e educativa delle future politiche scolastiche.
Dura la presa di posizione della FLC CGIL contro le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, annunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
ALDO IACONA NUOVO SEGRETARIO DI NIDIL CGIL ?Aldo Iacona è il nuovo segretario di Nidil Cgil Mantova, il sindacato che si occupa dei lavoratori precari e somministrati e di tutte le nuove identità di lavoro. È stato eletto al termine dell'assemblea gene - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, FLC CGIL: con Indicazioni Nazionali Valditara c'è ritorno al passato - "Dal comunicato diramato dal ministro dell’Istruzione apprendiamo che sono state firmate le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del I ciclo. Scrive flcgil.it
Appiano Gentile Inter: matchday di Champions League con il Liverpool internews24.com
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Juventus, Ferrara “Spalletti sa che c’è da lavorare” ilprimatonazionale.i
Una ragazza denuncia: "Mi hanno violentata fuori dalla metro a Roma" gazzettadelsud.it
“Bruciati vivi, insieme”. Muore a 10 anni accanto al papà: tragedia spaventosa, com’è successo thesocialpost.it
Dominik Paris andrà avanti anche dopo Milano Cortina 2026? C’è un indizio decisivo oasport.it