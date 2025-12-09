FLC CGIL sulle nuove Indicazioni Nazionali | Un ritorno a un modello prescrittivo e ideologico

La FLC CGIL critica duramente le recenti Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, ritenendole un ritorno a un modello prescrittivo e ideologico. La posizione del sindacato si oppone alle scelte del ministro Giuseppe Valditara, evidenziando preoccupazioni sulla direzione pedagogica e educativa delle future politiche scolastiche.

Dura la presa di posizione della FLC CGIL contro le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, annunciate dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

