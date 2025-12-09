Flash mob di +Europa a palazzo Chigi | L' Ucraina sta difendendo i nostri valori

Flash mob di +Europa davanti a Palazzo Chigi prima dell'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per l'incontro con la premier Giorgia Meloni. Gli attivisti hanno srotolato uno striscione con le bandiere dell'Unione europea e dell'Ucraina e mostrato volantini con su scritto "questa è la mia bandiera" con l'effige dell'Ue. Il segretario Riccardo Magi ha parlato con i giornalisti confermando il sostegno a Kiev e affermando che la questione ucraina riguarda il futuro stesso dell'Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

