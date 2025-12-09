Five Nights at Freddy’s 2 travolge il botteghino battendo tutti i film di Stephen King

Nerdpool.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film Five Nights at Freddy’s 2 ha conquistato il botteghino, superando le aspettative e battendo i film di Stephen King. Nonostante un punteggio del 15% su Rotten Tomatoes, il pubblico ha affollato le sale, dimostrando un forte entusiasmo per questa produzione. Un fenomeno che ha sorpreso gli esperti del settore cinematografico.

Nonostante un misero 15% su Rotten Tomatoes, il pubblico si è riversato in massa nelle sale per vedere Five Nights at Freddy’s 2 lo scorso fine settimana. Pur avendo dovuto affrontare una concorrenza particolarmente agguerrita, con il secondo weekend di  Zootropolis 2  e il terzo weekend di  Wicked: For Good,  FNAF2  ha incassato la considerevole cifra di 64 milioni di dollari negli Stati Uniti. Se a ciò si aggiungono altri 46,5 milioni di dollari provenienti dall’estero, l’atteso sequel sugli animatronics ha già superato i 110 milioni di dollari in tutto il mondo. L’incasso iniziale negli Stati Uniti non è stato colossale come gli 80 milioni di dollari del primo film, ma è comunque un risultato più che sufficiente per mantenere in vita il franchise per almeno un altro capitolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

five nights at freddy8217s 2 travolge il botteghino battendo tutti i film di stephen king

© Nerdpool.it - Five Nights at Freddy’s 2 travolge il botteghino, battendo tutti i film di Stephen King

Tre serate gratuite di Gospel a La Loggia: in scena le Open Nights della Torino Gospel Academy

Megan Fox nel cast di Five Nights at Freddy’s 2, sarà Toy Chica

Megan Fox torna all’horror: sarà Toy Chica in Five Nights at Freddy’s 2

five nights at freddy8217sFive Nights at Freddy’s 2 secondo la regista Emma Tammi: "Volevamo sorprendere il pubblico, restando coerenti" - Eravamo a Lucca Comics un paio di anni fa quando l'incasso del giorno di anteprima di Five Nights at Freddy's ci aveva sorpresi. Lo riporta msn.com