Five Nights at Freddy’s 2 secondo la regista Emma Tammi | Volevamo sorprendere il pubblico restando coerenti

Emma Tammi, regista di Five Nights at Freddy’s 2, condivide le sue idee e scelte creative per il sequel. Dopo il successo del primo capitolo, Tammi ha lavorato per sorprendere il pubblico mantenendo coerenza con l’universo originale, offrendo un nuovo capitolo ricco di atmosfere intense e sorprese narrative.

La regista Emma Tammi ci ha raccontato le scelte per la realizzazione del sequel di Five Nights at Freddy's, che ha diretto dopo il successo del primo capitolo. Ora al cinema. Eravamo a Lucca Comics un paio di anni fa quando l'incasso del giorno di anteprima di Five Nights at Freddy's ci aveva sorpresi. Non in senso assoluto, perché conoscevamo già la popolarità e la diffusione dei giochi a cui il film si ispirava, ma per quanto era riuscito a scalfire la soglia dell'attenzione di un pubblico sempre più distratto in questi tempi post-pandemici. Inevitabile mettere subito in cantiere un secondo capitolo che mirasse ad ampliare il campo d'azione del primo film e ne potesse ripetere il successo, ma non è mai semplice rimettere mano a fenomeni di questo tipo con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it