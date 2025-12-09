Fiumicino inaugura il Villaggio di Babbo Natale

Fiumicino, 9 dicembre 2025 – È stato il Sindaco Mario Baccini  ad aprire ufficialmente, questo pomeriggio, il Villaggio di Natale allestito nella splendida Corte di Villa Guglielmi, che per l’occasione si è riempita di famiglie, bambine e bambini pronti a vivere la magia delle festività. Presenti all’inaugurazione anche il vice sindaco,  Giovanna Onorati e l’assessore Monica Picca. Al centro dell’allestimento spicca la  Sfera Geodetica di Babbo Natale, una struttura innovativa ed ecosostenibile che accoglie i piccoli visitatori nella dimora più amata del periodo natalizio. A completare il percorso, altre sfere tematiche ricche di attività interattive, luci, giochi e installazioni pensate per coinvolgere i più piccoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

