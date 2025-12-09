Fiume di persone per le luci d' artista nel napoletano | Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partecipazione per le luci d'artista a Bacoli. Tantissime persone si sono riversate nelle strade del comune flegreo nel giorno dell'Immacolata per visitare da vicino le luminarie natalizie.“Eravamo in migliaia! Ha del clamoroso quello che è accaduto a Bacoli. Gente ovunque. Abbiamo già. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

