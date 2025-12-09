Fiuggi attivo il nuovo presidio sanitario Il poliambulatorio all' interno della Medical Spa

A Fiuggi è stato inaugurato un nuovo presidio sanitario all’interno della Medical Spa, situato in Via Valle Molella. Il poliambulatorio CURE offrirà servizi sanitari nel cuore del Nord Ciociaria, ampliando l’offerta di assistenza nella zona e migliorando l’accesso alle cure per residenti e visitatori.

Fiuggi e l’intero comprensorio del Nord Ciociaria avranno finalmente un nuovo presidio sanitario: CURE, il poliambulatorio all’interno della Medical Spa di Via Valle Molella, adiacente al Golf Club. La struttura, moderna e dotata di tecnologie di ultima generazione, ospiterà specialisti di alto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

