Fiuggi Armonie d' inverno
Le festività invernali rappresentano un momento importante per ritrovarsi e condividere tempo di qualità. E perché non farlo per riscoprire il valore della musica italiana come patrimonio di emozioni e memoria collettiva?In questo spirito, il Grand Hotel Villa Igea di Fiuggi è lieto di presentare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
2026 begins at Palazzo Fiuggi, open to welcome the New Year, in a place where time seems to stand still, and every moment feels precious. Amid elegant atmospheres and the timeless magic of Palazzo Fiuggi, let yourselves be wrapped in calm, take care of - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni Teatino ospita ‘Armonie d’Autunno e d’Inverno’ dal 7 dicembre - L’Associazione Ancestral Chamber Music APS ETS annuncia con entusiasmo la II edizione della rassegna concert ... Scrive abruzzonews24.com
