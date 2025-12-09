Firenze, 9 dicembre 2025 – Ancora ladri in azione in via di San Vito, a Firenze. L’ennesimo episodio ieri, 8 dicembre, nella strada pedecollinare che da Monticelli sale verso la collina di Bellosguardo. Stavolta fortunatamente però i malviventi, già arrampicatisi sul terrazzo di un appartamento al primo piano hanno desistito prima di riuscire a scassinare la porta finestra, probabilmente perché messi in fuga dall’allarme. “Alle 19,20 mi è scattato l’allarme, ma lì per lì non ci avevo dato peso perché è capitato che partisse da solo, la casa non sembrava visitata dai ladri ed ero tranquilla – racconta S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, scorribande di ladri in via San Vito: l’ansia dei residenti