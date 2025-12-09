Firenze inaugura una piazza dedicata a Peter Benenson fondatore di Amnesty
Firenze, 9 dicembre 2025 - In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, il 10 dicembre, e nell'anno in cui si celebrano i 50 anni di attività della sezione italiana di Amnesty International, il Comune di Firenze dedica una piazza a Peter Benenson (1921-2005), fondatore dell'organizzazione e premio Nobel per la Pace. La cerimonia di intitolazione si svolgerà domani presso la rotatoria di incrocio fra via Girolamo Minervini e via Baccio da Montelupo a Firenze, alla presenza delle istituzioni cittadine, della presidente della sezione italiana di Amnesty International, Alba Bonetti, e dei rappresentanti del Gruppo locale di Amnesty International Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze: Toscana Energia inaugura un giardino verticale
Firenze, Toscana Energia inaugura Connessione Verde
Firenze, il concerto di Arcadi Volodos inaugura la stagione degli Amici della Musica
Si inaugura oggi, 8 dicembre alle ore 17, nella solennità dell’Immacolata Concezione, la mostra “Icone Sacre. Santa Maria, mille colori un solo volto”. L’apertura sarà presieduta dall’arcivescovo di Lucca mons. Paolo Giulietti https://www.toscanaoggi.it/firenze- - facebook.com Vai su Facebook
Firenze inaugura una piazza dedicata a Peter Benenson, fondatore di Amnesty - La cerimonia nell'anno in cui si celebrano i 50 anni di attività della sezione italiana dell’associazione. Come scrive lanazione.it
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it