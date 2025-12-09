Firenze inaugura una piazza dedicata a Peter Benenson fondatore di Amnesty

Firenze, 9 dicembre 2025 - In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, il 10 dicembre, e nell'anno in cui si celebrano i 50 anni di attività della sezione italiana di Amnesty International, il Comune di Firenze dedica una piazza a Peter Benenson (1921-2005), fondatore dell'organizzazione e premio Nobel per la Pace. La cerimonia di intitolazione si svolgerà domani presso la rotatoria di incrocio fra via Girolamo Minervini e via Baccio da Montelupo a Firenze, alla presenza delle istituzioni cittadine, della presidente della sezione italiana di Amnesty International, Alba Bonetti, e dei rappresentanti del Gruppo locale di Amnesty International Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

