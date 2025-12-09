Firenze Gabriele Lavia in scena con ‘Re Lear’ di Shakespeare

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 8 dicembre 2025 - Un campionario di passioni, tradimenti e miserie dell’esistenza umana. Al Teatro della Pergola, dal 9 al 18 dicembre, Gabriele Lavia, uno dei maestri del teatro italiano, affronta nel capolavoro di William Shakespeare Re Lear l’eterno conflitto del potere, la complessa relazione tra padri e figli, il tema della paternità e dell’eredità. Una storia di “perdite”: della ragione, del potere, della fraternità. Una tempesta in cui il padre abbandona il suo essere per le figlie. Lunedì 15 dicembre, ore 18, Gabriele Lavia presenta il suo nuovo libro Fare corpo, fare anima (Cue Press) alla Pergola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze gabriele lavia in scena con 8216re lear8217 di shakespeare

© Lanazione.it - Firenze, Gabriele Lavia in scena con ‘Re Lear’ di Shakespeare

firenze gabriele lavia scenaFirenze, Gabriele Lavia in scena con ‘Re Lear’ di Shakespeare - Il maestro del teatro italiano presenterà anche il suo libro in un evento previsto per il 15 dicembre a ingresso gratuito ... Lo riporta lanazione.it