Firenze, 8 dicembre 2025 - Un campionario di passioni, tradimenti e miserie dell’esistenza umana. Al Teatro della Pergola, dal 9 al 18 dicembre, Gabriele Lavia, uno dei maestri del teatro italiano, affronta nel capolavoro di William Shakespeare Re Lear l’eterno conflitto del potere, la complessa relazione tra padri e figli, il tema della paternità e dell’eredità. Una storia di “perdite”: della ragione, del potere, della fraternità. Una tempesta in cui il padre abbandona il suo essere per le figlie. Lunedì 15 dicembre, ore 18, Gabriele Lavia presenta il suo nuovo libro Fare corpo, fare anima (Cue Press) alla Pergola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Gabriele Lavia in scena con ‘Re Lear’ di Shakespeare