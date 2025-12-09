Firenze arriva Antonello Venditti in concerto al Mandela Forum
Firenze, 8 dicembre 2025 - Dopo il grande successo del tour del 2024 e le oltre 20 date tenutesi quest’estate nelle più prestigiose location all’aperto, Antonello Venditti torna a calcare le scene del Mandela Forum di Firenze, giovedì 18 dicembre, nell’ambito del tour “ Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”. Inizio ore 21. I biglietti sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). Antonello Venditti tornerà a incantare il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani di “Cuore”, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 per il quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito “Di’ Una Parola”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
