Fiorentina l’ex ministro Valdo Spini | La crisi tocca tutta la città è un elemento di coesione sociale

"Le vicende della Fiorentina non riguardano solo il mondo del calcio ma investono in qualche modo la città di Firenze e non solo. Il tifo per la squadra viola è un grande elemento di coesione sociale: nel tifare Fiorentina siamo tutti eguali senza distinzioni di rango o di condizioni economiche o di fede .

"I giocatori della Fiorentina sono gli unici responsabili di quanto successo, devono avere una presa di coscienza per uscire dai bassifondi. Questo è un gruppo senza anima": le dure parole del direttore sportivo Lo Monaco sull'argomento - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, l'ex ministro Valdo Spini: "La crisi tocca tutta la città, è un elemento di coesione sociale" - 'La collocazione in classifica della squadra è un elemento di prestigio per i suoi cittadini e per i cittadini toscani che tifano Fiorentina', ricorda il presidente della Fondazione Rosselli ... Si legge su adnkronos.com