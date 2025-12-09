Firenze, 9 dicembre 2025 - Giornata importante per fare il punto della situazione sulla riqualificazione dello stadio Artemio Franchi e per conoscere l'atteso nuovo cronoprogramma dei lavori. Punto stampa con la sindaca Sara Funaro all'interno del Centro Sportivo Davide Astori, i vecchi 'Campini' che utilizzava la Fiorentina prima di trasferirsi al Viola Park e che oggi sono la nuova casa del rugby. A seguire con la sindaca è stato possibile fare un sopralluogo all'interno del cantiere del Franchi. Le date principali dell’avanzamento dei lavori. Tornando al cronoprogramma, le date scandite dovrebbero essere a questo punto certe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, la ristrutturazione dello stadio Franchi: i lavori termineranno nel 2029