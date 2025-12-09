Gara valida per la quinta giornata del girone unico di Conference League 20252026. Vincere è l’imperativo categorico per i viola per migliorare la classifica e dare una svolta ad una stagione fin’ora pessima. Fiorentina-Dinamo Kiev si giocherà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA-DINAMO KIEV: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola stanno attraversando una crisi senza fine, con sei punti in 14 partite di campionato senza mai vincere neppure una volta. La squadra di Vanoli spera che la svolta possa passare dall’Europa, con sei punti in cinque partite. Il debutto in campo continentale ha portato una vittoria contro il Sigma Olomuc, replicata in Austria sul campo del Rapid Vienna. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fiorentina-Dinamo Kiev, quinta giornata Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla