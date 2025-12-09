Fiorentina-Dinamo Kiev quinta giornata Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quinta giornata del girone unico di Conference League 20252026. Vincere è l'imperativo categorico per i viola per migliorare la classifica e dare una svolta ad una stagione fin'ora pessima. Fiorentina-Dinamo Kiev si giocherà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA-DINAMO KIEV: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola stanno attraversando una crisi senza fine, con sei punti in 14 partite di campionato senza mai vincere neppure una volta. La squadra di Vanoli spera che la svolta possa passare dall'Europa, con sei punti in cinque partite. Il debutto in campo continentale ha portato una vittoria contro il Sigma Olomuc, replicata in Austria sul campo del Rapid Vienna.
FIORENTINA-DINAMO KIEV 26 novembre 1969 26 novembre 1969, allo stadio comunale si gioca la partita di ritorno degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. La Fiorentina incontra la Dinamo Kiev, squadra campione dell’Unione Sovietica, e deve difender - facebook.com Vai su Facebook
Conference League: Milanovic l'arbitro di Fiorentina-Dinamo Kiev - Dinamo Kiev, gara della quinta giornata della Conference League in programma giovedì al Franchi (ore 18. Si legge su ansa.it
