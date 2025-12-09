Fiorentina accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo | per l’aggressore chiesta una condanna fra 9 e 12 anni

A Oslo, Martina Voce, giovane fiorentina di 22 anni, è stata vittima di un'aggressione con arma da taglio da parte dell'ex fidanzato il 20 dicembre 2024. Il processo si sta svolgendo con la richiesta di una condanna tra i 9 e i 12 anni di reclusione per l'aggressore.

Richiesta una condanna fra 9 e 12 anni, al processo per l'aggressione a Martina Voce, la 22enne fiorentina accoltellata a Oslo il 20 dicembre 2024 dall'ex fidanzato. La procura di Oslo ha puntato il dito sull'imputato, Mohit Kumar, chiedendo appunto una condanna compresa tra 9 e 12 anni "rivedibili", con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo: per l’aggressore chiesta una condanna fra 9 e 12 anni

Quinto intervento oggi per Martina Voce, la 21enne fiorentina accoltellata venerdì scorso dall'ex fidanzato a Oslo dove la giovane studia e lavora. Il papà: "E' vigile e forte, ha provato ancora a parlare". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Martina Voce accoltellata 30 volte dall'ex, il racconto in aula davanti all'aggressore: «Non ha avuto il coraggio di guardarla negli occhi» - quando è stata brutalmente aggredita dall'ex fidanzato Mohit Kumar. Si legge su msn.com